7 خطوات للبقاء آمنًا على تويتر

احتفل "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي الشهير الأحد بالذكرى ال 15 لتأسيسه، ولعلنا لا نبالغ في القول بأن المنصة الشهيرة تمثل قوة معرفة هائلة في حياة البعض منا، ففي خلال هذه الأوقات العصيبة المليئة بالتحديات، نستخدمها لنتابع كافة الأشياء والأحداث، بدءًا من الشؤون العالمية والأحداث والنتائج الرياضية وحتى التطورات الجديدة في معركتنا المستمرة ضد فيروس كورونا.





ومع ذلك، "تويتر" مثل أي موقع تواصل اجتماعي اَخر، قد يكون عرضة للكثير من المخاطر المختلفة مثل القرصنة والانتهاكات عبر الإنترنت، وعليك هنا التحقق من بعض الخطوات لمنع اختراق حساب "تويتر" الخاص بك وللحفاظ على أمانك أثناء التغريد.

تأمين حسابك





هناك بعض الإجراءات الأساسية المتبعة والتي يجب عليك اتخاذها خاصة لو كنت من المبتدئين في استخدام المنصة من أجل تأمين حسابك. مثلا التأكد من تجنب ارتكاب الأخطاء الأكثر شيوعًا عند إنشاء كلمة المرور أو عبارة المرور الخاصة بك، أيضًا قم باستخدام المصادقة الثنائية (2FA) في إعدادات حسابك. يمكنك الاختيار من بين طرق مصادقة متعددة للتحقق من هويتك عند تسجيل الدخول، حيث تكون الرسائل النصية هي الخيار الافتراضي. ومع ذلك، نوصيك إما باستخدام تطبيق المصادقة أو مفتاح أمن، لأن هذه الخيارات مضمونة أمنيا، ويمكنك استخدام الرموز الاحتياطية أحادية الاستخدام في حالة عدم توفر المصادقة الثنائية أو حتى اختيار كلمة مرور لمرة واحدة (OTP). من خلال استخدام هذه الخيارات، سيكون حسابك على "تويتر" مؤمن من التعرض للاختراق.

حماية تغريداتك





ربما لا يتمكن الجميع من رؤية ما تشاركه على "تويتر"؟ إذًا يمكنك حماية تغريداتك - وهي ميزة تجدها في إعدادات الخصوصية والأمان، إذا قمت بتفعيلها، فلن يتمكن من رؤية تغريداتك إلا متابعيك، هذا يعني أن الحسابات التي تتابعها بالفعل هي فقط من يمكنها التعرض ومشاهدة تغريداتك المحمية والتفاعل معها، ما لم يتم حظرك لهذه الحسابات من المتابعين. وفي الوقت نفسه، يجب الموافقة على المتابعين الجدد الذين يريدون فعل الشيء نفسه.

من أين أتى هذا؟





إذا تم تفعيل خاصية مشاركة وتحديد موقعك الحالي اثناء التغريد، يتيح لك "تويتر" إضافة هذه المعلومات بشكل انتقائي إلى تغريداتك. يتيح لـتويتر تحديد موقعك بدقة والاحتفاظ به واستخدامه، عبر تطبيق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وتجدر الإشارة إلى أن هذا السلوك من الإفراط في مشاركة البيانات الخاصة بك قد يمثل خطرا وتهديدا. إذا كنت تكثر من مشاركة معلوماتك بانتظام، فيمكن عبر استخدام ذلك تكوين تصور كامل وشامل حول نشاطاتك، لذا كن منتبهًا لأنك لا تعرف من يتتبعك، ويمكنك تعطيل هذه الميزة من خلال تفعيل خيارات الخصوصية والأمان والذهاب إلى تغريداتك. وإذا كنت قد استخدمت هذه الميزة من قبل، فيمكنك أيضًا إزالة جميع معلومات الموقع المرفقة مسبقًا بتغريداتك الحالية.





الإشارة إلى او الغاؤها





يسمح "تويتر" أيضًا للمستخدمين لخاصية الإشارة إلى بعضهم البعض في الصور، وهي ميزة يبدو أنها ممكّنة بشكل افتراضي، ويمكن العثور عليها ضمن إعدادات الخصوصية والأمان. إذا يتيح لك هذا الخيار تحديد ما إذا كان بإمكان أي شخص الإشارة إليك أم أنه يقتصر على الأشخاص الذين تتابعهم فقط. ومع ذلك، لا يمكنك التأكد من هوية الأشخاص الذين سيرون الصور، ومكان تداول الصور، وأنواع البيانات الوصفية التي تتضمنها لذلك، سيكون إيقاف تشغيل خاصية العلامات والاشارة على الصور هو الحل الأكثر أمانًا.





كتم الصوت والحظر





تقدم هذه القائمة مميزات متعددة تتضمن نظرة عامة على الحسابات التي حظرتها أو الكلمات والإشعارات التي منعتها وتجاهلتها، ويُعد حظر الحسابات أمرًا بديهيًا إلى حد كبير؛ ويكون الكتم أقل تشددًا ويسمح لك بإزالة تغريدات أحد الحسابات من صفحة الاخطارات اليومية دون حظره أو إلغاء متابعته. بالنسبة إلى كتم الكلمات، يمكن استخدام هذا الخيار لتجنب المحتوى الذي لا تريد رؤيته، فبمجرد تفعيلها، لن تظهر التغريدات التي تتضمن هذه الكلمات في إشعاراتك أو نصوصك أو صفحة الاخطارات اليومية. يمكنك أيضًا تجاهل الإشعارات بناءً على عوامل تنقية مختلفة، مثل الأشخاص الذين لا تتابعهم أو أولئك الذين لم يؤكدوا بريدهم الإلكتروني.





حدد من يمكنه الاتصال بك





تتيح لك إعدادات الرسائل المباشرة انتقاء من يمكنه التواصل معك - وهي ميزة ضرورية، حيث يفضّل المتصيدون و المتطفلون على وسائل التواصل الاجتماعي الظهور من العدم وإغراق صناديق البريد الوارد برسائل كراهية أو رسائل غريبة، إلى جانب إدارة من يمكنه مراسلتك مباشرة، ولديك أيضًا خيار تشغيل عامل تصفية البريد العشوائي الذي يخفي الرسائل التي تحمل العلامات النموذجية للبريد العشوائي.، فإذا تركت الخيار قيد التشغيل، فستنتهي الرسائل الواردة من الأشخاص الذين لا تتابعهم في قسم المهملات مع ترحيل الرسائل غير المرغوب فيها الي الجزء السفلي من البريد الوارد.





من يمكنه رؤيتي؟





تتيح لك قائمة الاكتشاف تحديد كيف يمكن للأشخاص البحث عنك على "تويتر"، إما باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، ويسمح لجهات الاتصال بالعثور عليك بسهولة على المنصة؛ من ناحية أخرى، ولا يركز بشكل كبير على خصوصية الحساب، لأنه إذا تم تداول بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك كثيرًا، فقد يتمكن حتى الغرباء من العثور عليك. لذلك، إذا كنت مهتمًا بالحفاظ على الخصوصية، فمن الأفضل لك تعطيل هذه الخيارات.





باختصار





على الرغم من أن هذه ليست القائمة الشاملة لجميع إعدادات الأمان والخصوصية التي يقدمها "تويتر"، إلا أنها توفر لك مخططًا أساسيًا لكيفية تأمين حسابك، وإذا كنت ترغب في المضي قدمًا من أجل تأمين حسابك، فيمكنك أيضًا النظر في إدارة مشاركة البيانات ونشاطك خارج "تويتر"، والذي يتضمن تفضيلات الإعلانات أيضا.

بالنهاية نأمل أن تساعدك هذه النصائح في الحفاظ على أمنك أثناء مشاركة أفكارك على "تويتر".