تحصين 31 ألف طائر من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ





ووجه الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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وأضاف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مازالت حملات التقصي النشط للأمراض الوبائية مستمرة، بالإضافة إلي أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية. ‏ ‏



‏وقال عبد اللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات وإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، موضحا أنه تم تحصين 31 ألفًا و380 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، و10 آلاف طائرًا بلقاح إنفلونزا الطيور،وتطهير7 أسواق، و17 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 70 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلي استخراج 17 تصريح نقل طيور، بإجمالي 21 ألف طائر.