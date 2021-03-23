محافظ المنيا يطمئن على حالة 37 عاملة بأحد المصانع مصابات بالاختناق



جاء ذلك بحضور العقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا.



واطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابات، كما تابع تلقيهن العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهن الصحية، حيث يجري استكمال وتلقي الخدمات الطبية والعلاجية، حرصا على سلامتهن وصحتهن.



وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال اقامتهن بالمستشفى، واستكمال العلاج حتى تماثلهن للشفاء وخروجهن من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابات.

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الحالة العامة لـ37 فتاة تعملن بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، بعد تعرضهن للاختناق وتم نقلهن لمستشفى المنيا العام وذلك نتيجة العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة اليوم.