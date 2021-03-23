Advertisements

محافظ المنيا يطمئن على حالة 37 عاملة بأحد المصانع مصابات بالاختناق

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الحالة العامة لـ37 فتاة تعملن بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، بعد تعرضهن للاختناق وتم نقلهن لمستشفى المنيا العام وذلك نتيجة العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة اليوم.

جاء ذلك بحضور العقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا.

واطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابات، كما تابع تلقيهن العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهن الصحية، حيث يجري استكمال وتلقي الخدمات الطبية والعلاجية، حرصا على سلامتهن وصحتهن.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال اقامتهن بالمستشفى، واستكمال العلاج حتى تماثلهن للشفاء وخروجهن من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابات.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الحكم بتغريم قناة النهار مليون جنية فى دعوى ميرهان كيلر

منذ حوالي 3 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 7 ساعات

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

10:28 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

04:00 م

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها