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محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
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افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، مكتب تموين قرية تلة المطور بمركز المنيا، ضمن عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102. 

حيث يخدم المكتب 3 قرى رئيسية وهى (تلة – صفط الشرقية- بهدال)، بإجمالي تعداد سكان 59 ألفا، ويقدم كافة الخدمات التموينية والتي منها "بدل تالف- بدل فاقد- نقل من محافظة إلى أخري- رقم سري- - استلام بطاقة جديدة- والعديد من الخدمات الأخرى".

جاء ذلك بحضور دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا والعقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا وعدد من نواب الشيوخ والبرلمان.

أوضح، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المركز يأتي ضمن 16 مركز مطور،يجري تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم افتتاح 4 مراكز منها، وهذا المكتب يعد الخامس، وسيتوالى افتتاح باقي المراكز المطورة تباعًا.

وفي إطار الاهتمام بالرعاية الصحية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، للعمل على تحسين الخدمات الصحية، والنهوض بصحة المواطن وتوفير حياة كريمة له، افتتح محافظ المنيا، يرافقه دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أعمال المرحلة الاولي لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الحميات بالمنيا، من خلال إضافة 24 سرير رعاية و4 أجهزة تنفس صناعي وتنك جهاز اكسجين سائل سعه 6 الاف لتر، ورفع كفاءة وإضافة 40 سرير رعاية و80 سرير داخلي.

كما افتتح المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير مستشفى الصدر، والتي تجري على عدة مراحل، تضم المرحلة الاولي اضافه 46 سرير رعاية و8 أجهزة تنفس صناعي، بإجمالي 53 سرير رعاية.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال التطوير الجاري تنفيها لتنكات الاكسجين وشبكات الاكسجين للآسرة، والتقي بعدد من المواطنين، حيث استمع لشكواهم، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، كما التقي المحافظ بالأطقم الطبية ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة السياسية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المحافظ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام القيادة السياسية، موضحا أن أعمال التطوير ستساهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية.
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر (صور)

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