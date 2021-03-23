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إزالة 20 حالة تعد بمركزين بالمنيا ضمن الموجة 17 لاسترداد أراضي الدولة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الموجة 17 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وأشار المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن حملات إزالة التعديات على املاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 20 قرار إزالة تعد على الضفة الغربية لنهر النيل بنطاق قريتي بنى محمد شعراوي التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، والعمارية الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ديرمواس، باجمالى مساحات 650 متر مربع، بمشاركة قوات الشرطة ومسئولي حماية النيل.

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