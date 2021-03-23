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ضبط 6 ألاف عبوة محلول مجهول المصدر و 22 ألف كمامة بكفر الشيخ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت حملة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بكفر الشيخ،من ضبط 22 ألف كمامة،و98 لتر كحول بمحال عدد من تجار المستلزمات الطبية، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت أيضا الحملة من ضبط 40 عبوة كحول و250 كمامة،و ضبط 6001 عبوة محلول مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل محل للمستلزمات الطبيه، وضبط 170 سرنجة و336 قرص سليدافا مجهول المصدر وبدون بيانات، وضبط 1150 كمامة و1000 جوانتى امتنع صاحب محل عن بيعهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة الممارسات الاحتكارية ومنع استغلال الظروف الراهنة فى احتكار بعض السلع وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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