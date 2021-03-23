تخفيضات.. تعرف على أسعار أبرز السلع الرمضانية لهذا العام

لم يتبق سوى أيام قلائل حتى يحل علينا شهر رمضان، الذي ينتظره المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من العام إلى العام.



فللعام الثاني على التوالي، يأتي الشهر الكريم في ظروف استثنائية، تفرضها جائحة كورونا، التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية، خلا شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما تفشت في بقية دول العالم، لكن ذلك لم يكن يغير في أمر المسلمين شيئا، إذ يحرصون على شراء السلع الرمضانية، استعدادا لاستقبال شهر الصيام.



وفي هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان، بمجمعاتها الاستهلاكية، التي يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا، بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 35%، بالإضافة إلى السلع الأساسية من أرز، وسكر، وزيت طعام، ودواجن، ولحوم حمراء طازجة ومجمدة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها أسعار أبرز السلع الرمضانية لهذا العام.



أظهر تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسعار بعض مستلزمات رمضان، والسع الاستهلاكية، التي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية.



وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:



- تبدأ أسعار البلح من 9 جنيهات، وصولا إلى 17 جنيه للكيلو.



- يبلغ سعر 700 جرام من البلح النصف جاف 20 جنيها.



- يبدأ سعر قمر الدين من 23 جنيها.



- يبدأ سعر الزبيب المصري من 20 جنيها، وصولا إلى 24 جنيها بكل أنواعه.



- شنطة رمضان، تكون حسب طلب المواطن، تبدأ أسعارها من 50 جنيها، وصولا إلى 207 جنيهات، وتضم حوالي 13 صنفا من السلع.



- يبلغ سعر كيلو الأرز في المجمعات 8 جنيهات.



- يبلغ سعر الزيت 17 جنيها للتر.



- يبلغ سعر الدواجن في المجمعات 30 جنيها للكيلو.



- يبلغ سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 65 جنيها للكيلو.



- يبلغ سعر اللحوم السودانية الطازجة 85 جنيها.



من جانبه، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، بمواصلة ضخ السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى السلع الأساسية من أرز وزيت ومكرونة ولحوم طازجة ومجمدة مع الاحتفاظ بالتخفيضات المخطط لها سابقا.



وأشار وزير التموين إلى أن معارض أهلا رمضان سوف تبدأ في الفترة من 4 إلى 12 أبريل المقبل، مؤكدا دخول عدد كبير من السلاسل التجارية في المعارض، بالإضافة إلى الشوادر التي سيتم إنشاؤها بالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات، والتي ستوفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تبدأ من 15% إلى 35%.