دينا الشربيني تعلن عن موعد طرح فيلمها "ثانيه واحدة"

أعلنت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الرسمي بموقع فيسبوك، موعد طرح فيلمها الجديد الذي تشارك فيه البطولة مع مصطفى خاطر "ثانية واحدة"، بعد أيام من الكشف عن البوستر الرسمي.





ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل وعلقت عليه قائلة:" فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحا للجمهور العام.





ثانية واحدة إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، سوسن بدر، أوس أوس، محمود حميدة، ويزو وعلا رشدي.





طرحت دينا الشربيني أمس، بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد " قصر النيل" الذي تقوم ببطولته مع ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي.



