Advertisements

دينا الشربيني تعلن عن موعد طرح فيلمها "ثانيه واحدة"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الرسمي بموقع فيسبوك، موعد طرح فيلمها الجديد الذي تشارك فيه البطولة مع مصطفى خاطر "ثانية واحدة"، بعد أيام من الكشف عن البوستر الرسمي. 

ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل وعلقت عليه قائلة:" فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحا للجمهور العام. 

ثانية واحدة إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، سوسن بدر، أوس أوس، محمود حميدة، ويزو وعلا رشدي. 

طرحت دينا الشربيني أمس، بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد " قصر النيل" الذي تقوم ببطولته مع ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي. 

أخبار تهمك

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعتين

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ 36 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ ساعة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

03:02 م

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

10:28 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها