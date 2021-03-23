بحوزته ٧٧ تذكرة هيروين.. التحقيق مع ديلر كرداسة لاتجاره في المخدرات



باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الهيرين وضبط بحوزته ٧٧ تذكرة هيروين وسلاح رشاش وفرد خرطوش، ومبلغ مالي.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



