مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، ملف العائدين من الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واستقر موسيماني، على استعادة خدمات عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري وأحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة، حتى نهاية الموسم.





ويأتي قرار المدير الفني، بعد ظهور الثنائي بمستوى مميز جدًا مع أنديتهم منذ بداية الموسم الجاري، ومساهمتهم في تحقيق طفرة خلال الفترة الماضية.





من ناحية أخرى، يعود الفريق للتدريبات الجماعية بداية من غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



