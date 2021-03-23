رونالدو يتربع على الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 هدفًا.





ويأتي روميلو لوكاكو في المركز الثاني برصيد 19 هدف، بفارق هدفين عن لويس مورييل صاحب المرتبة الثالثة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1- كريستيانو رونالدو.. 23 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 19 هدف.

3- لويس مورييل .. 16 أهداف

4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدف.

5- ايموبيلي.. 14 هدف.

6- لاوتارو مارتينيز .. 14 أهداف

7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف

8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف

9- دوشان فلاهوفيتش.. 12 أهداف

10- سيمون نوانكو .. 12 أهداف



