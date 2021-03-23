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رونالدو يتربع على الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:32 م
غدير أحمد
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يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 هدفًا.
ويأتي روميلو لوكاكو في المركز الثاني برصيد 19 هدف، بفارق هدفين عن لويس مورييل صاحب المرتبة الثالثة.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1- كريستيانو رونالدو.. 23 هدف.
2- روميلو لوكاكو .. 19 هدف.
3- لويس مورييل .. 16 أهداف
4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدف.
5- ايموبيلي.. 14 هدف.
6- لاوتارو مارتينيز .. 14 أهداف
7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف
8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف
9- دوشان فلاهوفيتش.. 12 أهداف
10- سيمون نوانكو .. 12 أهداف
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