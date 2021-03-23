محمد صلاح يخطط لاقتحام قائمة هدافي تصفيات أمم إفريقيا

يعود محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، للمشاركة مع منتخب مصر في المباريات الرسمية بعد غياب طويل.





ويغيب صلاح عن قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها هذا العام في الكاميرون.





منتخب مصر خاض 4 مباريات حصد خلالها 8 نقاط، وغاب محمد صلاح عن التهديف خلال هذه التصفيات، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال المعسكر المصري الماضي الذي حرمه من خوض المباراتين أمام كينيا وجزر القمر في جولة الإياب.





وتصدر قائمة هدافي التصفيات، فانسان أبوبكر، مهاجم الكاميرون، وحكيم زياش، مهاجم المغرب، برصيد 3 أهداف، وساديو ماني في المرتبة الثانية برصيد هدفين مع أسود التيرانجا، بالتساوي مع رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر.







