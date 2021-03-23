موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي
استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أولى صفقات المارد الأحمر لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.
موسيماني يطلب التعاقد مع ظهير أيسر في
الصيف
طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني،
من مسؤولي الأهلي التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا
لحاجة الفريق لهذا المركز.
وأكد المدرب الجنوب إفريقي، لمسؤولي
الأهلي أنه في حاجة لصفقة مميزة في مركز الظهير الأيسر، حيث أن الفريق الأحمر
يعانى بشدة في هذا المركز نظرًا للغيابات المتتالية، وآخرها غياب علي معلول للإصابة.
وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول
بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المريخ السوداني
في الثاني من إبريل المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة
دوري أبطال أفريقيا.