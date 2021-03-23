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الأردن: نساند مصر بشكل كامل في رؤيتها نحو سد النهضة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
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قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكد "أننا نساند مصر بشكل كامل في رؤيتها بالنسبة لقضية سد النهضة".

وقال الخصاونة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي - "نساند بالكامل الموقف المصري إزاء القضايا المركزية المصرية؛ ومن ضمنها الرؤية المصرية لملف سد النهضة والآفاق والكيفية المطروحة للحل وفقا للتصور التي تقدمه القيادة المصرية لتسوية هذه القضية دون المساس بحقوق الدول المتشاطئة وخصوصا مصر.. كما تتطابق مواقفنا بإزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية القريب منها والبعيد".


وأشار إلى مباحثاته مع نظيره المصري تناولت الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مؤكدا أنه اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار التنسيق الدائم وتبادل الزيارات بين مصر والأردن لدعم التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن العلاقة بين مصر والأردن هى علاقة مثالية وهى ترتكز إلى "أننا دائما في مركب واحد وأن اصطفافاتنا فيما يتعلق بالقضايا السياسية وبتعرفاتنا للتهديد المستهدف للأمن القومي لأي من القطرين الشقيقين والأمن القومي العربي برمته، هو تصنيف واحد، ونحن لدينا مواقف متطابقة إزاء القضية الفلسطينية، لأنها القضية المركزية التي يؤدي غياب الحل العادل والشامل والدائم لها إلى عدم إزالة أسباب التوتر من المنطقة ونتفق على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش هذه الدولة المستقلة وذات السيادة الكاملة بأمان مع دول وشعوب المنطقة برمتها وتؤسس لحالة من الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن اللجنة المشتركة بين البلدين دائما تبحث السبل الكفيلة للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والعميقة بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما علاقة استثنائية ونموذجية، على مستوى القيادتين متمثلة في الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى نمط العلاقة المثالية التي يتعين أن يتكون عليها العلاقات ما بين الأشقاء جميعا، لافتا إلى أنه تم توقيع عدد من الوثائق في مجال مراقبة الشركات والموارد المائية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والآثار والإسكان والتطوير الحضري والربط الكهربائي والاتصالات.

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