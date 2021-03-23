الشروط وطريقة التسجيل.. كيف يمكن ضم معامل التحاليل الطبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟

أطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منصتها الإلكترونية التفاعلية، وذلك للبدء في تسجيل معامل التحاليل الطبية وضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.



وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التزام معمل التحاليل الطبية بتحقيق المعايير الأساسية الخاصة بمتطلبات التسجيل بالهيئة كمرحلة أولى، تؤهله بدرجة كبيرة للحصول على الاعتماد مستقبلا دون صعوبة تذكر، إذ إنه باجتيازه للتسجيل يكون قد قطع شوطا كبيرا في طريق الجودة، وفقا لأحدث المعايير العالمية.



وأكد إسماعيل أن القانون نص على التسجيل بالهيئة كشرط للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" شروط وطريقة تسجيل معامل التحاليل الطبية فى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.



شروط التسجيل:



تركز متطلبات التسجيل على المعايير الأساسية الخاصة بالهيكل التنظيمي والوثائق ونظام العمل داخل المعمل، كما أن التسجيل ليس مفتوحا، بل يرتبط بمدد زمنية وفقا للحالة أو الشرط الذي يتم على أساسه.



يتقدم المعمل الحاصل على التسجيل خلال سنة للحصول على الاعتماد.



- طبقا للقانون، هناك فرصة لمدة 3 سنوات لمد التسجيل والحصول على الاعتماد، لكن من الأفضل الحصول على الاعتماد خلال السنة الأولى للاستفادة من العمل الذي سيتم أثناء التسجيل.



- التسجيل متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.gahar.gov.eg).



وتشمل متطلبات التسجيل 5 أجزاء رئيسية هي:



الجزء الأول: خاص بمتطلبات التراخيص، طبقا لقانون رقم 367 لسنة 1954، فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا والخاص بتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، حيث يتم التأكد من استيفاء كل اشتراطاتها.



الجزء الثاني: يركز على متطلبات السلامة الوطنية، وهي المعايير التي وضعتها الهيئة والتي تم الاشادة بها عالميا، حيث تم أخذ جميع المشكلات والمخاطر ذات العلاقة بالتكنولوجيا أو الأدوية أو السلامة داخل المعامل والتي تستلزم التزام تام بجميعها حتى التسجيل الكامل، ولتطبيقها كذلك أهمية فى الحفاظ على أمان وسلامة المعمل والعاملين والمتعاملين معه.



الجزء الثالث: يتعلق بدليل التشغيل، وهو وثيقه تشرح نظام إدارة جودة المعمل، وكذلك السياسات والإجراءات التشغيلية الأساسية لنظام العمل التي يعمل المعمل وفقا لها، بما في ذلك نظم التحكم والمراجعة وتأكيد الجودة، وليس المقصود من الدليل التشغيلي وثائق نصية فقط، بل سيكون المعمل مسئولا عن تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع والعمل وفقا لما ورد في الدليل.



الجزء الرابع: يتناول كل ما يتعلق بالقيادة ووضع الخطط واتخاذ القرار وتطبيق مبادئ الحوكمة.



الجزء الخامس: يتناول كل ما يتعلق بتفاصيل قوة العمل داخل المعمل وخبراتهم ودرايتهم بسياسات وإجراءات التشغيل.



- بعد تقدم المعمل للتسجيل تتيح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خدمة تأهيل العاملين وتعريفهم بالمعايير إلى جانب برنامج دعم القدرة على (التقييم الذاتي للمؤسسات) من خلال زيارات ميدانية تستهدف زيادة قدرة المنشأة على إجراء التقييم الذاتي وتحسين الأداء من خلال استخدام أداة مجانية يمكن من خلالها تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب بالنسبة لتطبيق كل معيار مما يتيح للمنشأة مراجعة أولوياتها والعمل على رفع كفاءتها من خلال خطط عمل ملائمة.



- معايير تسجيل المعامل الطبية هي مرحله وسيطه قبل التقدم للاعتماد، يتم تطبيقها حتى تتمكن المعامل الطبية من فهم آليات تنفيذ منظومه التأمين الصحي الشامل بصفة عامة ومعايير الاعتماد بصفة خاصة.



طريقة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وكيفية تقييم وقياس المتطلبات:



- يتطلب لإتمام عملية التسجيل عدد من الوثائق والمستندات يتم إرسالها عند التقدم بطلب للتسجيل بالهيئة تشمل: ترخيص المعمل، وترخيص المدير الفني، وترخيص المنشأة في حالة ما إذا كان المعمل بداخل منشأة طبية، وتسجيل أعضاء المهن الطبية.



- طريقه احتساب وتقييم معايير التسجيل تتم على أساس احتساب نتيجة المعايير المفردة كل على حدة، ويتم احتساب نتيجة المعايير التي تحتوي على معايير فرعية من مجموع متوسط جميع المعايير الفرعية الخاصة بها، وأثناء حساب النتيجة الإجمالية يتم احتساب المعايير الرئيسية فقط.



القرارات التي يمكن أن تتخذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بناءا على عملية المراجعة لتطبيق متطلبات التسجيل:



يمكن للهيئة أن تتخذ أحد 3 قرارات، تتمثل في:



القرار الأول: تسجيل المنشأة لمدة عام بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويشترط اجتياز جميع المتطلبات الخمسة للتسجيل بنسبة تطابق 80% فأكثر واجتياز الأقسام الفرعية بالمتطلبات من الثاني إلى الخامس من متطلبات التسجيل بنسبة تطابق 70% فأكثر مع عدم وجود معايير (غير مطابقة) بمتطلبات السلامة الوطنية.



القرار الثاني: تسجيل المنشأة تسجيلا مشروطا باجتياز الزيارات التقييمية الثانية بعد 6 أشهر بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويتم اتخاذه في حالة أن تكون نسبة التطابق بالمتطلبات الخمسة أقل من 80% وألا تقل عن حد أدنى 70%، مع السماح بوجود حد أقصى معيارين غير مطابقين بأحد متطلبات السلامة الوطنية.



القرار الثالث: رفض تسجيل المنشأة بسجلات الهيئة، ويتم اتخاذه في حالة الحصول على نسبة تطابق أقل من 70% بأحد المتطلبات أو في حالة وجود خطر بين على أرواح المتعاملين بالمنشأة يتفق عليه فريق المراجعين وتقره اللجنة العليا للاعتماد.