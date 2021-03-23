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ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقرير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن حصول ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز على صفقة الموسم من أنياب غريمه التقليدي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج "التشيرنيجيتو" الإسباني الشهير، بأن ريال مدريد تمكن من حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

وأوضح البرنانج الإسباني، إن صفقة هالاند تمت بشكل عملي لصالح ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو.

وأكد البرنامج الإسباني: "إذا جاء هالاند إلى الميرنجي بشكل رسمي، فإن النادي الملكي سيتخلى عن حلم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان".



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