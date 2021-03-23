Advertisements

مخطط دموي.. محلل سياسي يفضح خطط أردوغان ضد المعارضة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشف المحلل السياسى التركى، سعيد صفاء، عن تفاصيل مخطط دموى سينفذه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بين صفوف المعارضة، عقابًا لحزب "الخير" المعارض، بسبب موقفه الداعم للحزب الكردى.

 

وحسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية، قال المحلل السياسى، إن المخابرات التركية تستعد لتنفيذ عمليات اغتيال ضد أبرز القياديين فى حزب الخير القومى، وتحميل المسؤولية لحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه أنقرة كمظمة إرهابية.

 

وأضاف الكاتب التركى، خلال فيديو نشره عبر قناته بموقع يوتيوب، أن أردوغان اتخذ هذا القرار بعدما فشلت خطته فى إقناع حزب الخير القومى، بقيادة ميرال أكشنار، بالتوحد وراء قرار إغلاق الحزب الكردى، بدعوى الإرهاب.

 

وأشار صفاء، إلى أن "مصادره المطلعة على خفايا حزب العدالة والتنمية أكدت له، استناداً إلى معلومات موثوقة، أن الرئيس أردوغان قرر تنفيذ خطة دموية للإيقاع بين حزب الخير وحزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، الذين يعتبران من أهم عناصر تحالف الأمة المعارض الذى يضم كذلك حزب الشعوب الجمهورى".

 

ويقود تحالف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية، حملة للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطى المعارض، لإقصائه عن الساحة السياسية، بزعم اتهامات "الإرهاب" التى يسوقها الرئيس التركى فى حملته للتخلص من الأكراد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المعارضة الرئيس التركي اردوغان

أخبار تهمك

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ 13 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

تركيا تنتخب.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

"الديكتاتور العثماني".. المعارضة التركية تنتقم من "أردوغان" في صناديق الانتخابات

آخر تطورات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

رسميًا.. العليا للانتخابات تعلن نتائج الانتخابات التركية

"انتخابات مبكرة وتحالف وطني".. خطة المعارضة التركية للإطاحة بأردوغان

استطلاعات الرأي في تركيا تؤكد أنهيار شعبية حزب أردوغان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

03:02 م

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

10:28 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها