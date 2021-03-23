أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة



في الساعات الأخيرة، ناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالحرص على شرب السوائل بكثرة من 8 إلى 10 أكواب يوميا لكونها مهمة لنشاط وحيوية ومناعة الجسم، مؤكدة أن الماء هو الخيار الأفضل، لكن يمكن استبداله بعصائر الفاكهة الطبيعية بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل.



مشروبات تقوي المناعة



وفي وقت سابق، حددت وزارة الصحة عدد من المشروبات لتقوية المناعة مؤكدة أن كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج)، كما أن اللبن مصدر للبروتين وأيضا الزنك (تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك).





أطعمة تساعد على زيادة المناعة



كما كشف الوزارة عن قائمة بالأطعمة الغنية بالزنك والتي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، وهي:اللحوم، الدواجن، الأسماك، اللبن والزبادي، الحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان، البقول مثل العدس والفول والحمص والترمس.



طرق الحصول على الفيتامينات



وقالت الوزارة أن أن فيتامين "سي" يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي، كما يعمل فيتامين "أ" أيضًا على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطاس والطماطم.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



على مدار الأسابيع الأخيرة، وجهت وزارة الصحة والسكان بعدد من النصائح التي تساعد على زيادة مناعة المصريين، كإجراء لمواجهة فيروس كورونا التاجي المستجد.شرب ٨ أكواب من المياه