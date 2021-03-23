Advertisements

تونس والأمم المتحدة تبحثان برامج تمويل المشاريع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
Advertisements


أوضح هشام مشيشي، رئيس الوزراء التونسي، انه تم بحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، برامج عمل منظومة الأمم المتحدة في تونس بالنسبة للفترة القادمة لتحقيق برامج التنمية حسب الأولويات المطروحة.


وثمن المشيشي - بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية - مجهودات المنظمة الأممية في توفير آليات تمويل المشاريع، ودعم الصحة ومقاومة الفقر، داعيا إلى زيادة تعزيز أواصر التعاون خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

من جهته، أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أن المنظمة الأممية مستعدة لدعم مجالات التعاون مع تونس خاصة في مجال التنمية المستدامة، باعتبار وأنه ينسق بين 23 هيئة أممية تعمل على قطاعات الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية.

أخبار تهمك

أيمن أشرف يفجر أزمة بين موسيماني وجهاز المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ 34 دقيقة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ يوم

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 19 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 18 ساعة

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 11 ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعتين

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

03:02 م

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

10:28 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها