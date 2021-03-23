تونس والأمم المتحدة تبحثان برامج تمويل المشاريع









أوضح هشام مشيشي، رئيس الوزراء التونسي، انه تم بحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، برامج عمل منظومة الأمم المتحدة في تونس بالنسبة للفترة القادمة لتحقيق برامج التنمية حسب الأولويات المطروحة.









وثمن المشيشي - بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية - مجهودات المنظمة الأممية في توفير آليات تمويل المشاريع، ودعم الصحة ومقاومة الفقر، داعيا إلى زيادة تعزيز أواصر التعاون خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.





من جهته، أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أن المنظمة الأممية مستعدة لدعم مجالات التعاون مع تونس خاصة في مجال التنمية المستدامة، باعتبار وأنه ينسق بين 23 هيئة أممية تعمل على قطاعات الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية.