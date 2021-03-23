الأم المثالية بالبحيرة: "مكنتش بنام من التفكير وربنا أكرمني في أبنائي"

حصلت أنعام عبدالرازق هاشم مسلم على لقب الأم المثالية علي محافظة البحيرة، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم الصابرة المكافحة والقوية.



وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، إنه توفى زوجها بعد مرور 8 سنين من الزواج، تاركا ورائه ثلاث أبناء أكبرهم ست سنوات، وأصغرهم سنتين ومعاش بسيط جدا.



وتابعت: رغم صغر سني ومطالبة الكل بالزواج لأتمامي حينها 25 عاما، لافتة إلي رفضها لتربية أولادها ورعايتهم.



وعن معاناتها قالت "قمت بفلاحة قطعة أرض زراعية لتوفير احتياجات المعيشة وربنا كرمني في أولادي" تخرجت الإبنة الأولى وحصلت على بكالوريوس صيدلة وتزوجت، والابن الثاني تخرج وحصل على بكالوريوس طب وجراحة، ويعمل والابن الثالث بكالوريوس علوم ويعمل.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

