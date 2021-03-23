عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أسماء اللاعبين الرحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





ويرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في تجهيز قائمة الصفقات الجديدة للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد حسم ملف الراحلين لعرضها على ملف إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، استقر على رحيل كلا من، " علي لطفي - محمود وحيد - صلاح محسن - حسين الشحات - كهربا - رامي ربيعة".





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استقر على بيع المهاجم السنغالي آليو بادجي، خاصة في ظل عدم تألق اللاعب خلال فترة إعارته بنادي أنقرة التركي، لضم صفقة أجنبية جديدة.





وأتم المصدر أن بيتسو موسيماني، يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، في ظل عدم اقتناعه بمستوى مهاجمي الأهلي.



