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برانديلي يستقيل من تدريب فيورنتينا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم الثلاثاء، أن تشيزاري برانديلي استقال من منصب المدير الفني للفريق.

وذكر النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت: "برانديلي قدم استقالته اليوم الثلاثاء، وتقبل النادي قراره بمشاعر حزن عميق، معترفا بأن الأسباب وراء رحيله تتجاوز كرة القدم".

ورفض برانديلي، مدرب المنتخب الإيطالي السابق، مواجهة الصحافة عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام ميلان 2-3 الأحد.

تحت قيادة برانديلي، حقق الفريق خمسة انتصارات مقابل عشر هزائم وستة تعادلات.

وكان برانديلي قد تولى تدريب الفريق خلفا لجيوسيبي اياتشيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي الفترة الثانية له في تدريب الفريق.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط، وذلك قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.

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