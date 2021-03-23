Advertisements

10 نصائح.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالأمراض الصدرية؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
تعتبر الأمراض الصدرية، من الأمراض الشائعة لدى الكثير من المرضى، والتى تشير إلى خلل أو اضطراب يؤثر على الرئتين، وعلى الجهاز التنفسى للإنسان.

وقد تؤثر الأمراض الصدرية على كمية الأكسجين التى يحتاجها الجسم، من خلال عدم حصوله على الكمية الكافية، وهو ما ينتج عنه آلام فى الصدر.

وهناك أسباب عدة للإصابة بالأمراض الصدرية، تتمثل فى: الإصابة بالربو، والإصابة بالسعال الشديد مع البلغم، والشعور بالحرقة فى المعدة، والتهابات الشعب الهوائية، والإصابة بالالتهاب الرئوى، فضلا عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ومع انتشار جائحة كورونا، التي ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم تفشت - ولا تزال - فى مختلف دول العالم، تزداد نسب الإصابة بالأمراض الصدرية، إذ يمكن لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أن يؤثر على الجهاز التنفسى، الأنف، والحلق، والرئتين.

وللوقاية من الإصابة بالأمراض الصدرية، يلزم اتباع 10 نصائح، تقدمها وزارة الصحة والسكان، وترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- عدم العطس فى وجه الآخرين، واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها، أو العطس فى ثنايا الكم.

- الابتعاد عن مصادر العدوى، واستخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعى.

- أخذ التطعيمات الموسمية فى موعدها، والتى توصى بها منظمة الصحة العالمية.

- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام فى الصدر.

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة، واستبدلها بالوجبات الصحية.

- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.

- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- عدم البصق على الأرض.

- الإقلاع عن التدخين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جائحة كورونا الوقاية من الأمراض الصدرية السعال الالتهاب الرئوي الأمراض الصدرية

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعة

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 22 دقيقة

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ أقل من ساعتين

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

في العاصفة الترابية.. نصائح عاجلة لمرضى الجيوب الأنفية

"عدم الخروج من المنزل".. نصائح طبية لمواجهة موجات الطقس السيئ

تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم.. نصائح الصحة لمواجهة البرد

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. نصائح وتحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية

مصرع 9 وإصابة 150 نتيجة الطقس السيء بالمحافظات

غدًا.. اليوم العلمي لأحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:05 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

04:05 م

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

04:57 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها