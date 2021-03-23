10 نصائح.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالأمراض الصدرية؟

تعتبر الأمراض الصدرية، من الأمراض الشائعة لدى الكثير من المرضى، والتى تشير إلى خلل أو اضطراب يؤثر على الرئتين، وعلى الجهاز التنفسى للإنسان.



وقد تؤثر الأمراض الصدرية على كمية الأكسجين التى يحتاجها الجسم، من خلال عدم حصوله على الكمية الكافية، وهو ما ينتج عنه آلام فى الصدر.



وهناك أسباب عدة للإصابة بالأمراض الصدرية، تتمثل فى: الإصابة بالربو، والإصابة بالسعال الشديد مع البلغم، والشعور بالحرقة فى المعدة، والتهابات الشعب الهوائية، والإصابة بالالتهاب الرئوى، فضلا عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



ومع انتشار جائحة كورونا، التي ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم تفشت - ولا تزال - فى مختلف دول العالم، تزداد نسب الإصابة بالأمراض الصدرية، إذ يمكن لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أن يؤثر على الجهاز التنفسى، الأنف، والحلق، والرئتين.



وللوقاية من الإصابة بالأمراض الصدرية، يلزم اتباع 10 نصائح، تقدمها وزارة الصحة والسكان، وترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- عدم العطس فى وجه الآخرين، واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها، أو العطس فى ثنايا الكم.



- الابتعاد عن مصادر العدوى، واستخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعى.



- أخذ التطعيمات الموسمية فى موعدها، والتى توصى بها منظمة الصحة العالمية.



- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام فى الصدر.



- تجنب تناول الأطعمة الدسمة، واستبدلها بالوجبات الصحية.



- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.



- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.



- ممارسة التمارين الرياضية.



- عدم البصق على الأرض.



- الإقلاع عن التدخين.