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ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، إلى أن حسم ريال مدريد الإسباني لإحدي صفقاته الكبرى، يُمهد الطريق لبرشلونة إلى ضم صفقة غير متوقعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج "التشيرنيجيتو" الإسباني الشهير، بأن ريال مدريد تمكن من حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

وأوضح البرنانج الإسباني، إن صفقة هالاند تمت بشكل عملي لصالح ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو.

وأشارت قناة "لا سيستا" الإسبانية، إلى خوان لابورتا يدرس الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي الذي يُعد هدفًا كبيرًا للفريق الملكي.

وتابعت القناة :" بعد الأنباء الأخيرة التي تؤكد حسم بيريز لصفقة هالاند، فِأنه من الصعب الحصول على خدمات مبابي أيضًا في الصيف المقبل، لذلك لابورتا يريد الانقضاض على صفقة مبابي".

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