برلماني يطمئن المواطنين قبل شهر رمضان: جميع السلع الغذائية متوفرة

أشاد النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع، والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدا أن الرئيس يحمل فوق عاتقه هموم المواطنين.



وأكد "عباس" في تصريح لبوابة "الفجر": أن مبادرة "كلنا واحد" هدفها توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بأسعار مخفضة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى أن تلك المبادرات تقضي على آمال التجار في رفع الأسعار أو الاحتكار.



وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متسائلا: ما سبب اللجوء إلى التجار المحتكرين الذين يستغلون المواطنين ويقومون برفع الأسعار عليهم؟، بالرغم من توفير كافة السلع الغذائية والغير غذائية بمنافذ والمعارض التي تقدمها الدولة بأسعار مناسبة للمواطنين، مضيفًا: "احنا كشعب عندنا ثقافة أننا بنروح للتجار اللي بيستغلونا".



وطالب عضو مجلس النواب وزير التموين بمراقبة الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وتشديد الرقابة عليها، خاصة وأن الوزارة توفر جميع السلع دون أدنى شك، مناشدا التجار بعدم استغلال المواطنين وان يتقوا الله في هذه الأيام المفترجه.

