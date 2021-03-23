Advertisements

برلماني يطمئن المواطنين قبل شهر رمضان: جميع السلع الغذائية متوفرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشاد النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع، والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدا أن الرئيس يحمل فوق عاتقه هموم المواطنين.

وأكد "عباس" في تصريح لبوابة "الفجر": أن مبادرة "كلنا واحد" هدفها توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بأسعار مخفضة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى أن تلك المبادرات تقضي على آمال التجار في رفع الأسعار أو الاحتكار.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متسائلا: ما سبب اللجوء إلى التجار المحتكرين الذين يستغلون المواطنين ويقومون برفع الأسعار عليهم؟، بالرغم من توفير كافة السلع الغذائية والغير غذائية بمنافذ والمعارض التي تقدمها الدولة بأسعار مناسبة للمواطنين، مضيفًا: "احنا كشعب عندنا ثقافة أننا بنروح للتجار اللي بيستغلونا".

وطالب عضو مجلس النواب وزير التموين بمراقبة الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وتشديد الرقابة عليها، خاصة وأن الوزارة توفر جميع السلع دون أدنى شك، مناشدا التجار بعدم استغلال المواطنين وان يتقوا الله في هذه الأيام المفترجه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره التموين مراقبه الاسواق السلع الغذائيه التموين التجار

أخبار تهمك

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ ساعة و 26 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 20 ساعة

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"أسعار رخيصة ومخفضة".. تعرف على منافذ "أمان" في محافظة الجيزة

لأهالي الإسكندرية.. تعرف على منافذ بيع سلع "أمان" بأسعار مخفضة

برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على التجار في الأسواق قبل شهر رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:05 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

04:05 م

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

04:57 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها