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أحمد فهمي وهنا الزاهد في احدث ظهور لهم عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
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نشر الفنان احمد فهمى صورة له مع زوجته الفنانة هنا الزاهد وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


وظهر فهمى فى الصورة وهو واقف خلف الزجاج وهنا الزاهد تلتقط صورة من داخل العزل المنزلى بسبب اصابتها بـ فيروس كورونا.


وعلق فهمى على الصورة قائلا " الحب في زمن الكورونا".


يذكر انه يعرض للفنانة هنا الزاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والذى يشاركها البطولة فيه عدد كبير من الجمهور ولعل من ابرزهم مروة الازلى. 


كما تشارك هنا الزاهد فى مسلسل النمر مع الفنان محمد عادل امام وتأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل.

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