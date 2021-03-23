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فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق الشرقية فوزا مستحقا على مركز شباب ديرب نجم بثلاثة أهداف دون مقابل، بالجولة الـ 20 للمجموعة العاشرة بالقسم الثالث .

أحرز أهداف الشرقية مهران مجاهد في الدقيقة 18 للشوط الاول، وأضاف علي عفيفي الهدف الثاني وحامد فيصل الثالث في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد الشرقية إلى 42 نقطة بالمركز الثاني.

وتعادل ميت خلف على ملعبه أمام المتصدر نادي بلبيس بدون أهداف، كما تعادل ميت خاقان على ملعبه مع مركز شباب تلا بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل ديرب نجم مع غزل شبين.

وخسر فاقوس على ملعبه من عرب الرمل بنتيجة 3-2 حيث تقدم فاقوس عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 5 وقبل ختام الشوط الأول تعادل العرب عن طريق محمد حلمي.

وفي الشوط الثاني تقدم عرب الرمل عن طريق يوسف فتحي، وتعادل فاقوس عن طريق أحمد عبد الله، ونجح أحمد فوزي كعبورة في إحراز هدف الفوز لعرب الرمل قبل ختام اللقاء.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء مركز شباب أبو حماد ونادي منوف 2-2 حيث سجل الهدف الأول لمنوف أحمد سامي، بالدقيقة 40 للشوط الأول، وتعادل أبو حماد بالشوط الثاني عن طريق أحمد عجوة، ونجح منوف في التقدم بالهدف الثاني قبل أن يسجل الفريق الشرقاوي هدف التعادل.

وحقق مركز شباب عرابي الفوز على أبو كبير بهدف دون مقابل .

ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 44 نقطة
2- الشرقية 42 نقطة
3- فاقوس 37 نقطة
4- ميت خلف 36 نقطة
5- تلا 36 نقطة
6- ابو حماد 29 نقطة
7- بطا 26 نقطة
8- منوف 26 نقطة
9- ميت خاقان 25 نقطة
10- أبو كبير 23 نقطة
11- غزل شبين 23 نقطة
12- عرب الرمل 21 نقطة
13- ديرب نجم 16 نقطة
14- عرابي 13 نقطة
15- شباب ديرب 3 نقاط

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