محمد جمعة يكشف عن دوره في مسلسل "نسل الأغراب" (صورة)





وظهرت "جمعة" بالزي الصعيدي وكتب تعليقا قائلا: " مسلسل نسل الأغراب واللي جاي أقوى".





مسلسل "نسل الأغراب" يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

كشف الفنان محمد جمعة عن دوره في مسلسل "نسل الأغراب" من خلال صورة له من كواليس العمل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".