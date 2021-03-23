أبرزها في مجالات الكهرباء والموارد المائية.. تعرف على الاتفاقيات الموقعة بين مصر والأردن

شهدت أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.



وقام رئيسا وزراء البلدين بالتوقيع علي محضر اجتماعات الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا التوقيع على 7 وثائق للتعاون.



فيما يلي من يطور، تستعرض "الفجر" وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها بين مصر والأردن، على هامش أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة:



- اتفاق إطاري لتعزيز قدرات الربط الكهربائي، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وقام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.



- البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وقام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي.



- البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين الحكومة المصرية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، محمد النجار، وزير المياه والري.



- مذكرة تفاهم في مجال الآثار، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، نايف الفايز، وزير السياحة والآثار.



- مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال مراقبة الشركات، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين.



- مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعها من الجانب المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب الأردني، أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وتدور مذكرة التفاهم في 3 محاور، الأول يرتبط بالاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن، والمحور الثاني هو التنمية البشرية والتدريب من خلال استضافة كوادر أردنية في معاهد تدريب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأيضا فتح المنصات التعليمية والتدريبية بين البلدين، أما المحور الثالث فيتعلق بريادة الأعمال، وتيسير التعاون بين الشركات المصرية والأردنية، من خلال ايجاد محافل تعاون مشتركة، ومسابقات في مجال تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، جنبًا الى جنب مع المشروعات المشتركة.



- البرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وقعه من الجانب المصري، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الأردني، المهندس يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان.



مناقشات تفصيلية لأوجه التعاون الثنائي:



كان اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذى عقد، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عمان، والذى ترأسه رئيسا وزراء مصر والأردن، قد شهد مناقشات تفصيلية لأوجه التعاون الثنائي من جانب الوزراء المعنيين، بدأت باستعراض الدكتورة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لنتائج أعمال اللجان الفنية التي انعقدت علي مدار اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه تم التباحث خلالها حول سبل تسهيل حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم التجارة، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات الأردنية التي تصدر الدواء إلى مصر، وعقد معارض للمنتجات المصرية في الأردن والعكس، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مجال النقل البرى والبحري والجوي.



وأضافت الوزيرة أن هذه الاجتماعات خلصت إلى إعداد 7 وثائق للتعاون في مجالات مختلفة، تمهيدا للتوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا اليوم.



ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بما تم التوافق حوله خلال اجتماعات اللجان الفنية، وأكد أنه مكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية طلبات الجانب الأردني وفقا لإمكانيات مصر، لا سيما فيما يتعلق بدعم المملكة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، كما وعد باستمرار تذليل كل العقبات ذات الصلة بتسجيل شركات الدواء الأردنية المصدرة إلى مصر.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى إحراز تقدم على صعيد التعاون في مجالات: الزراعة، والاستثمار، والتعليم، والنقل، والسياحة، والإسكان والمرافق، وتبادل الخبرات المختلفة.



وتم تسليط الضوء أيضا على التعاون المشترك في مجال الطاقة، ومن المتوقع تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائي، والتي ستُعد أيضا خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في هذا الشأن.