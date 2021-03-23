Advertisements

تعادل اسكو والعبور في مؤجلات القسم الثالث

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اسكو مع ضيفه فريق العبور بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة العشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث.

في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي اسكو يدخل فريق اسكو اللقاء بتشكيل تكون من : محمد رفعت، عبد الرحمن محمود، أحمد كامل، أحمد ممدوح، اسلام حسن، محمد مصطفى، أحمد مديح، اسلام ممدوح، محمد أحمد، أحمد هشام، محمد جابر، محمود جمال .

وتواجد في البدلاء : اسلام عبد القادر، عبد الله حسن، احمد السيد،سامى ابراهيم، محمود عبد الحكيم، حازم حسني، محمد سيد رمضان، عمر عبد الرحمن .

بينما ضم فريق العبور كلا من محمد غنيم، كريم شحاته، محمد سعيد، اسلام حمدي،محمود طارق، اسلام مجدى، عمر عماد، أحمد رضا،اسلام طه، بدوى سعيد، أحمد سابق .

وتواجد في البدلاء : محمد جمال، محمد السيد، أحمد خالد،محمد عبد الفتاح شولا،مصطفى هشام، ابراهيم علي، محمود سعيد الصقر،يوسف محسن، شهاب ابراهيم في مباراة تقاسم الفريقين الملعب سيطر فريق اسكو على الشوط الأول وفريق العبور على مجريات الشوط الثاني

بذلك النتيجة يرتفع رصيد نادي اسكو إلى النقطة37 محتلا المركز السابع بينما العبور متصدر المجموعة برصيد 46 نقطة .

وأدار المباراة الحكم عبد العزيز السيد.

ترتيب المجموعة
1- العبور 46 نقطة
2- بنها 46 نقطة
3- الغابه 42 نقطة
4- البلاستيك 40 نقطة
5- مصر للتأمين 38 نقطة
6- اسكو 37 نقطة
7- الشمس 34 نقطة
8- اتحاد الشرطة 33 نقطة
9- المرج 28 نقطة
10- طوخ 27 نقطة
11- بهتيم 23 نقطة
12- الأميرية 22 نقطة
13- الماظه 21 نقطة
14- ايروسبوت 18 نقطة
15- قليوب 13 نقطة
16- سراى القبه 5 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 20 ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 20 دقيقة

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ أقل من ساعتين

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:05 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

04:05 م

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

04:57 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها