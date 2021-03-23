تعادل اسكو والعبور في مؤجلات القسم الثالث

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اسكو مع ضيفه فريق العبور بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة العشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث.



في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي اسكو يدخل فريق اسكو اللقاء بتشكيل تكون من : محمد رفعت، عبد الرحمن محمود، أحمد كامل، أحمد ممدوح، اسلام حسن، محمد مصطفى، أحمد مديح، اسلام ممدوح، محمد أحمد، أحمد هشام، محمد جابر، محمود جمال .



وتواجد في البدلاء : اسلام عبد القادر، عبد الله حسن، احمد السيد،سامى ابراهيم، محمود عبد الحكيم، حازم حسني، محمد سيد رمضان، عمر عبد الرحمن .



بينما ضم فريق العبور كلا من محمد غنيم، كريم شحاته، محمد سعيد، اسلام حمدي،محمود طارق، اسلام مجدى، عمر عماد، أحمد رضا،اسلام طه، بدوى سعيد، أحمد سابق .



وتواجد في البدلاء : محمد جمال، محمد السيد، أحمد خالد،محمد عبد الفتاح شولا،مصطفى هشام، ابراهيم علي، محمود سعيد الصقر،يوسف محسن، شهاب ابراهيم في مباراة تقاسم الفريقين الملعب سيطر فريق اسكو على الشوط الأول وفريق العبور على مجريات الشوط الثاني



بذلك النتيجة يرتفع رصيد نادي اسكو إلى النقطة37 محتلا المركز السابع بينما العبور متصدر المجموعة برصيد 46 نقطة .



وأدار المباراة الحكم عبد العزيز السيد.



ترتيب المجموعة

1- العبور 46 نقطة

2- بنها 46 نقطة

3- الغابه 42 نقطة

4- البلاستيك 40 نقطة

5- مصر للتأمين 38 نقطة

6- اسكو 37 نقطة

7- الشمس 34 نقطة

8- اتحاد الشرطة 33 نقطة

9- المرج 28 نقطة

10- طوخ 27 نقطة

11- بهتيم 23 نقطة

12- الأميرية 22 نقطة

13- الماظه 21 نقطة

14- ايروسبوت 18 نقطة

15- قليوب 13 نقطة

16- سراى القبه 5 نقاط



