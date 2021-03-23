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شاهد.. الشيخ مبروك عطية يثير الجدل بسبب صورته مع المغني عمرو كمال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك مؤدي المهرجانات عمر كمال صورة جمعته بالشيخ مبروك عطية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتب "كمال" تعليقا قائلا: "حاجة كده في رمضان هتعجبكم".


و قام مطرب المهرجانات عمر كمال بشراء سيارة جديدة من نوع رانج روفر.


وكان عمر كمال قد آثار الجدل سابقا بأغنيته التي افتخر من خلال بسيارته من نوع الاكس سكس وتصدر التريند عقب ذلك وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

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