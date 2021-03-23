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العرابي: لقاء مدبولي ونظيره الأردني وضع حدًا للأفكار الخاصة بالتدخل في المنطقة (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر والأردن يشكلان نموذج ممتاز لفكرة العمل العربي المشترك والذي تحتاج إليه المنطقة العربية هذه الأيام في ظل المخاطر والتحديات التي تعاني منها.

وأضاف "العرابي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه اللقاءات أصبحت أمرًا ملحًا في هذه الفترة والانتقال والتوسع وضم العراق إلى هذا التجمع يشكل في حد ذاته أحداث عربية مهمة تكون نموذج جيد للمستقبل وتكون نواه لضم دول أخرى.

وأشار إلى أن هناك تغطية كاملة لمجالات التعاون في كل القطاعات بين البلدين والحديث عن موضوعات مكافحة الإرهاب ووضع حد للأفكار الخاصة بالتدخل في المنطقة خاصة في ظل فتح الشهية لدى دول تركيا وإيران وإثيوبيا من أجل وضع حدًا لهذا التدخل سواء بالشكل العسكري أو الاقتصادي أو السياسي ولاسيما في ظل ما يحدث في لبنان حتى يكون هناك وحدة فكر ورؤية لدول المنطقة.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرئيس الوزراء الأردني، على حفاوة استقباله وكرم الضيافة، مؤكدًا أنه يشعر أنه في بلده الثاني وأنه لم يغادر مصر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات تمت اليوم على هامش الدورة الـ 29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعتبر من اهم اللجان الدورية التي تعقد بين دولتين وكلا البلدين حريصين على عقد هذه اللقاءات وتفعيل الاتفاقيات المنبثقة عنها، مشددًا على أن العلاقات بين الشعبين والحكومتين والقيادات السياسية بالبلدين وطيدة ووثيقة، وتنعكس على التواصل المستمر والتنسيق الكامل بين الدولتين خلال هذه الفترة الاستثنائية نتيجة جائحة كورونا شديدة القسوة التي فرضت العديد من المصاعب على جميع الدول.

وتابع، أن الوضع بمصر والأردن مازال أفضل بكثير من العديد من الدول، نتيجة ضغط شديد على الحكومات للتعامل مع هذه الجائحة، التي تعتبر الظرف الأقسى على العالم منذ اكثر من 100 عام، موضحًا أن هناك تحديات أخرى في المنطقة تفرض عليها التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومات، وهناك تواصل ثنائي كامل واتصال مباشر على مدار الأيام، لافتًا إلى أن مصر تستهدف تعميق التبادل التجاري مع الأردن.

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