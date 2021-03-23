الأهلي يكشف حقيقة العروض المغرية لحسين الشحات وديانج

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة وصول عروض احترافية للنادي، سواء لحسين الشحات أو المالي أليو ديانج ثنائي القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير توفيق خلال تصريحات تليفزيونية: "أحاديث كثيرة عن وصول عروض احترافية للشحات وديانج من الدوريات الخليجية والعالمية ولكنها أنباء عارية عن الصحة".

وتابع بشأن رغبة موسيماني في الاستغناء عن حسين الشحات: "كلام غير سليم وليس منطقي، فلو كان المدرب لا يثق في إمكانيات لاعب ويريد رحيله فلماذا يدفع به بشكل شبه أساسي في كل المباريات".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المريخ السوداني، يوم الثالث من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.