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الأهلي يكشف حقيقة العروض المغرية لحسين الشحات وديانج
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:29 م
محمد الدمتناوي
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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة وصول عروض احترافية للنادي، سواء لحسين الشحات أو المالي أليو ديانج ثنائي القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وقال أمير توفيق خلال تصريحات تليفزيونية:
"أحاديث كثيرة عن وصول عروض احترافية للشحات وديانج من الدوريات الخليجية والعالمية
ولكنها أنباء عارية عن الصحة".
وتابع بشأن رغبة موسيماني في الاستغناء
عن حسين الشحات: "كلام غير سليم وليس منطقي، فلو كان المدرب لا يثق في إمكانيات
لاعب ويريد رحيله فلماذا يدفع به بشكل شبه أساسي في كل المباريات".
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المريخ السوداني، يوم الثالث من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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