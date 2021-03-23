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"قلوب صغيرة" لعلاج الأطفال بالقسطرة القلبية التداخلية تتابع أعمالها بالمستشفيات الجامعية بقنا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، أعمال قافلة قلوب صغيرة Little Hearts لعلاج الأطفال بالقسطرة القلبية للتداخلية في الفترة من 22-28 مارس الجاري التي تنظمها مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا بالتعاون مع مؤسسة منتدى البريطانية للمساعدات الإنسانية Muntada AID.

رافقه الجولة الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب بقنا، والدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمد محمود مبارك، مدير مستشفى الحرم الجامعي، ومحمد حسن، المدير العام للشئون المالية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، وحمادة مبارك، المدير المالي والإداري بمستشفى الحرم الجامعي.

أكد غرباوي، على الدعم المستمر لجامعة جنوب الوادي ومستشفياتها الجامعية للارتقاء بالخدمات الطبية لأهالي منطقة جنوب الصعيد وتوفيرها بالتعاون مع جميع مؤسسات خدمة المجتمع سواء المحلية أو الأجنبية حيث تستقبل المستشفيات الجامعية سنويًا العديد من القوافل المصرية والأجنبية، التي ساهمت كثيرًا في تدريب الأطقم الطبية وتبادل الخبرات وإدخال العديد من العمليات الجراحية مما ساهم في تخفيف المعاناة على مواطن جنوب الصعيد بحثًا عن رحلات العلاج المجهدة والمكلفة.
وأعرب كبير ميا، مدير المشروعات بمؤسسة منتدى للمساعدات الإنسانية، عن سعادته بتنفيذ تلك القافلة الثانية بمستشفيات قنا الجامعية بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، مؤكدًا على استمرار هذا المشروع الخيري الذي يهدف الى علاج أكبر عدد ممكن من قلوب الأطفال بالمنطقة.

وأشار الدكتور حسام إسماعيل، مدير وحدة القسطرة القلبية بمستشفيات قنا الجامعية، الى نجاح جميع عمليات القسطرة القلبية التي تم أجراؤها حتى الآن لإصلاح العيوب الخلقية للأطفال، باستخدام القسطرة التداخلية، في مجالات توسيع الشريان الأورطي بالبالون، والضيق الشديد بالصمام الرئوي، والوصلات الشريانية ورتق ثقوب الجدار الأذينين والبطينين والوصلات الشريانية وذلك بالتعاون مع فريق من قسم التخدير تحت أشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير بطب قنا والمستشفى الجامعي.

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