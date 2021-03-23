غياب ثنائي سيراميكا كليوباترا عن مواجهة الإسماعيلي للإيقاف





أعلن عمرو حسن المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، غياب شريف دابو والغاني كوامي بونسو عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز.





وأكد المدرب العام، أن شريف دابو، ولاعب الوسط الغاني كوامي بونسو، حصلا على الإنذار الثالث في لقاء وادي دجلة السابق في الدوري، وبالتالي سيفتقدهما الفريق في مواجهة الإسماعيلي بسبب الإيقاف.





وأشار عمرو حسن أن الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان، يستعد للقاء الاسماعيلي بكل قوة، مشددا على أن كل عناصر الفريق جاهزة للمشاركة، وأن الغيابات رغم أهميتها لن كون مؤثرة على الفريق في اللقاء.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.



