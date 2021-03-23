أغنية "مين في دول" لـ أحمد كامل تحقق نجاحا كبيرًا عقب طرحها





ووصلت الأغنية إلى ربع مليون مشاهدة عقب طرحها وتصدرت التريند.







أغنية "مين فى دول" كلمات مصطفى ناصر، وألحان إسلام شيتوس وأحمد كامل، كمان ماجد سرور.



وتقول كلمات الأغنية:



بسرح ساعات.. وافتح صور أيام زمان

وبقول يا مين.. يصالحنى ع الماضى اللى كان

وكتير بقول

قَلبى الحقيقى مين فـ دول

وازاى أعيش وأنا مش مدى لنفسى الأمان

أنا من زمان.. فيه سر فـِ قَلبى ومدارية

أنا مش أنا... ده حد غيرى أنا ماشى بيه

حققت أغنية المطرب أحمد كامل نجاحا كبيرا عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".