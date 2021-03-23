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للمرة الأولى في إسرائيل.. مراكز اقتراع لمرضى كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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للمرة الأولى، أقامت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مراكز اقتراع، خاصة بمرضى فيروس كورونا.

 

وخصصت لجنة الانتخابات 409 مراكز، لتصويت المصابين بفيروس كورونا، القادرين على التنقل، بحسب موقع "إسرائيل 24" الحكومي.

 

وأضاف الموقع "يرتدي مسؤول الانتخابات بدلة واقية من العدوى، ويتجول بين المصابين غير القادرين على الوصول إلى صناديق الاقتراع".

 

وتابع "بالنسبة للمرضى أو الخاضعين للحجر الصحي في المنزل، فقد تم إنشاء ما مجموعه 342 مرافقًا بسيارات تقلهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت".

 

ولفت إلى وجود حوالي 40 ألف شخص في الحجر الصحي بإسرائيل، حاليًا.

 

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد المصابين بالفيروس بلغ، الثلاثاء، 14679 شخص.

وكانت آخر انتخابات جرت في إسرائيل في مارس الماضي، لم تتطلب إجراءات استثنائية، لأن الجائحة كانت في بدايتها.

 

وقد فُتحت صناديق الاقتراع، أمام المصوّتين، في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء.

 

وهذه هي المرة الرابعة في غضون عامين التي يتوجه فيها الإسرائيليون للإدلاء بأصواتهم، دون أن تستبعد الأوساط الإسرائيلية إجراء انتخابات خامسة في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

 

وتُغلق صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء.

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مراكز اقتراع كورونا اسرائيل

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