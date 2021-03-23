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موسيماني يقود مران الأهلي استعدادًا لمواجهة المريخ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي ‏أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد عودته من جنوب إفريقيا، ليبدأ التحضير لمواجهة ‏المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ‏

وكان موسيماني قد منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراة فيتا كوب، بعد توقف ‏المسابقات بسبب الأجندة الدولية، ثم توجه مع جهازه المعاون إلى جنوب إفريقيا قبل أن يعود لقيادة مران الأهلي ‏اليوم.‏

ونجح الأهلي في تحقيق فوز في غاية الأهمية على فيتا كلوب في الكونغو بثلاثة أهداف دون ‏رد، في الجولة الرابعة قبل السفر إلى السودان لملاقاة المريخ في الجولة الخامسة قبل ‏الأخيرة بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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