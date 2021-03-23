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موسيماني يقود مران الأهلي استعدادًا لمواجهة المريخ
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:35 م
محمد الصو
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قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد عودته من جنوب إفريقيا، ليبدأ التحضير لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان موسيماني قد منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراة فيتا كوب، بعد توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية، ثم توجه مع جهازه المعاون إلى جنوب إفريقيا قبل أن يعود لقيادة مران الأهلي اليوم.
ونجح الأهلي في تحقيق فوز في غاية الأهمية على فيتا كلوب في الكونغو بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة قبل السفر إلى السودان لملاقاة المريخ في الجولة الخامسة قبل الأخيرة بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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