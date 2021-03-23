العبور يتعادل مع اسكو بدورى القسم الثالث

تعادل فريق العبور مع نادى اسكو على ملعب اسكو سلبيا بدون أهداف فى المباراة المؤجلة بالمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .



وخاض فريق العبور المباراة بالتشكيل الأتى ...

محمد غنيم وكريم شحاتة ومحمد سعيد وإسلام حمدى ومحمود طارق وإسلام مجدى وعمر عماد واحمد رضا وإسلام محمد وبدوى سعيد واحمد سابق



وخاض اسكو المباراة بالتشكيل الأتى ....

محمد رفعت وعبد الرحمن محمود واحمد كامل واحمد ممدوح وإسلام احمد ومحمد مصطفى واحمد مديح وإسلام ممدوح ومحمد احمد واحمد هشام ومحمد جابر ومحمود جمال



وادار اللقاء عبد العزيز السيد حكم ساحة وعاونه كلا من محمد عبد القادر مساعد اول وعمرو سعد مساعد ثانى من منطقة الجيزة



بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى العبور الى ٤٦ نقطة وارتفع رصيد اسكو الى ٣٧ نقطة.