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العبور يتعادل مع اسكو بدورى القسم الثالث
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:38 م
محمد عوني
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تعادل فريق العبور مع نادى اسكو على ملعب اسكو سلبيا بدون أهداف فى المباراة المؤجلة بالمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .
وخاض فريق العبور المباراة بالتشكيل الأتى ...
محمد غنيم وكريم شحاتة ومحمد سعيد وإسلام حمدى ومحمود طارق وإسلام مجدى وعمر عماد واحمد رضا وإسلام محمد وبدوى سعيد واحمد سابق
وخاض اسكو المباراة بالتشكيل الأتى ....
محمد رفعت وعبد الرحمن محمود واحمد كامل واحمد ممدوح وإسلام احمد ومحمد مصطفى واحمد مديح وإسلام ممدوح ومحمد احمد واحمد هشام ومحمد جابر ومحمود جمال
وادار اللقاء عبد العزيز السيد حكم ساحة وعاونه كلا من محمد عبد القادر مساعد اول وعمرو سعد مساعد ثانى من منطقة الجيزة
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى العبور الى ٤٦ نقطة وارتفع رصيد اسكو الى ٣٧ نقطة.
وخاض فريق العبور المباراة بالتشكيل الأتى ...
محمد غنيم وكريم شحاتة ومحمد سعيد وإسلام حمدى ومحمود طارق وإسلام مجدى وعمر عماد واحمد رضا وإسلام محمد وبدوى سعيد واحمد سابق
وخاض اسكو المباراة بالتشكيل الأتى ....
محمد رفعت وعبد الرحمن محمود واحمد كامل واحمد ممدوح وإسلام احمد ومحمد مصطفى واحمد مديح وإسلام ممدوح ومحمد احمد واحمد هشام ومحمد جابر ومحمود جمال
وادار اللقاء عبد العزيز السيد حكم ساحة وعاونه كلا من محمد عبد القادر مساعد اول وعمرو سعد مساعد ثانى من منطقة الجيزة
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى العبور الى ٤٦ نقطة وارتفع رصيد اسكو الى ٣٧ نقطة.
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