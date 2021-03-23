رسمياً.. الأهلي يعلن عودة وليد سليمان للمشاركة مع الفريق



أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق، من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية وتحت تصرف الجهاز الفني، قبل رحلة الفريق المقبلة إلى السودان لمواجهة المريخ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية سواء في الجزء البدني أو تدريبات الكرة قبل سفر الفريق إلى الكونغو، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.