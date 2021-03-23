Advertisements

رسمياً.. الأهلي يعلن عودة وليد سليمان للمشاركة مع الفريق

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
Advertisements


أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان لاعب الفريق، من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وانتظامه في التدريبات الجماعية.

 

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان جاهز من الناحية الطبية وتحت تصرف الجهاز الفني، قبل رحلة الفريق المقبلة إلى السودان لمواجهة المريخ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية سواء في الجزء البدني أو تدريبات الكرة قبل سفر الفريق إلى الكونغو، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 20 ساعة

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

البدرى يستقر على رباعى الخط الهجومي أمام كينيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:05 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

04:05 م

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

04:57 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها