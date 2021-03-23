ألمانيا تقوم باستدعاء السفير الصينى بعد عقوبات بكين على أوروبيين

نشرت قناة سكاى نيوز، منذ قليل في نبأ عاجل، أن برلين استدعت السفير الصيني لاجراء محادثات طارئة بعد عقوبات بكين على أوروبيين.





وكانت قد أعلنت الصين مساء أمس الإثنين، عن عقوبات تقتضي بمنع عشرة أوروبيين من دخول أراضيها بينهم خمسة أعضاء فى البرلمان الأوروبى وأربعة كيانات، وذلك ردًا على فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات ضد أربعة مسؤولين صينيين بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات بحق أقلية الأويجور المسلمة.







