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محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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عقدت اليوم الثلاثاء الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إجتماع تنسيقي مع ممثلى رئاسة مجلس الوزراء بمركز ومدينة برج العرب، لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، وللوقوف على آخر مستجدات المشروع ومناقشة أهم المشكلات التى تواجه منفذى المشروع وكيفية تذليلها.

وفى سياق متصل؛ تفقدت نائب المحافظ المنازل والمستشفيات والطرق داخل القرى الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الواقع، واستمعت لمطالب واحتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيكون لها مردود إيجابي من خلال تحسين البنية التحتية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات والإنارة العامة في الشوارع، والارتقاء بقطاع التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثلى المبادرة الرئاسية من رئاسة مجلس الوزراء، اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، ومحمد شعبان منسق مؤسسة حياة كريمة.
محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب
محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب
محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب
محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب
محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب
محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب
محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب
محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في برج العرب

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