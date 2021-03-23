تحديد موعد عن المايسترو إلى الأهلي

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مستمر مع الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، لمتابعة حالة علي معلول لاعب الفريق.





وأوضح أبو عبلة أنه يتابع حالة معلول بدقة مع طبيب المنتخب التونسي، للتعرف على آخر المستجدات وتطورات البرنامج العلاجي للاعب.





وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه سيتم تقييم حالة معلول عقب العودة من تونس، قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق.





ووفقًا للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، يعود علي معلول من تونس يوم 30 مارس الجاري.





وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في مران الفريق.



