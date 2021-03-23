محافظ قنا يتابع أعمال الترفيق الخاصة بمنطقتي "كلاحين قفط وهو"



جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ، قنا ومدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بقنا، وأعضاء هيئة التنمية الصناعية، ووكيلي وزارة الكهرباء والري، ومدير إدارة الحماية المدنية، ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.



واستعرض محافظ قنا خلال الاجتماع نسب التنفيذ بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة " هو " الصناعية والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال به إلى 85 %، مشددا على سرعه تنفيذ الأعمال بالمجمع والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المقررة لها مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين حرصًا على صحتهم وسلامتهم.



وأكد أن المجمع يعد نقلة صناعية كبرى للمحافظة باعتباره أكبر المجمعات الصناعية على مستوى الصعيد والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامتها في 12 محافظة على مستوى الجمهورية.



وأوضح الداودى أن المجمع الصناعي يقع على مساحة 300 ألف متر مربع ويضم 28 هنجر و420 وحدة صناعيه بتكلفته إجماليه تتخطى 1.3 مليار جنيه ويوفر حوالي ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 10 ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة بالإضافة الى انه صمم وفقا للاشتراطات البيئية التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويتمتع بكافة اليسيرات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وإنارة ومرافق ومعارض تسويقية للمنتجات مما يجعله إضافة حقيقية للاستثمار داخل المحافظة.



وأشار محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى انه سيتم التنسيق مع مسئولي شركة السكر لتوفير قطعة ارض لأنشاء محطة تخفيض ضغط الغاز عليها تخدم نفس المنطقة، كما تم تحديد مصدر لربط كابلات الاتصالات بمنطقتي كلاحين فقط وأهو " بنجع حمادي انطلاقا من حرص المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا وتوفير فرص عمل حقيقية أمام شباب المحافظة.



يذكر أن الدولة المصرية خصصت نحو ثلاثة مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين بكلاحين قفط و"هو" بنجع حمادي بهدف تشجيع الاستثمار بإقليم جنوب الصعيد من اجل أحداث نوع من التنمية الحقيقة على أرضه.



عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا اليوم الثلاثاء لمتابعة مجريات وسير العمل ومعدلات الإنجاز في أعمال الترفيق الخاصة بمنطقتيّ كلاحين قفط و" هو " بنجع حمادي، لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة في إطار متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.