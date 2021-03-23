طبيب الأهلي يكشف موعد عودة الجناح الطائر للمباريات

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد ثلاثة أسابيع.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن محمود وحيد يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيل الخاص به بشكل منتظم، وقطع مرحلة جيدة في طريق العودة إلى المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.

وكان محمود وحيد قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.