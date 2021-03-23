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المدينة يفوز علي شبان اسنا ويقترب من حسم تأهله للقسم الثاني

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انتهت قبل قليل منافسات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق المدينة المنورة علي نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، بهدفين مقابل هدف، ليواصل المدينة صدارته للمجموعة، واقترابه بقوة من حسم صعوده للقسم الثاني.

فيما حقق فريق التحرير فوز صعب علي نظيره فريق مركز شباب الزهراء،بهدف نظيف، ليواصل تمسكه بالمنافسة علي خطف تذكرة التأهل للقسم الثاني.


وفصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة نادي قوص، امام نظيره فريق نادي الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

ونجح فريق النصر للتعدين في تحقيق الفوز علي فريق نادي الاقصر، بثلاثة اهداف مقابل هدفين، والتي جمعت بينهما بملعب الاخير.


وفصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة جمهورية دراو، امام نظيره فريق مركز شباب ادفو، التي جمعتهما بملعب الاول.

فيما تعادل فريق ابوالريش امام نظيره فريق وادي النيل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

الترتيب

المدينة 47 نقطة
التحرير 41 نقطة
التعدين 40 نقطة
الاقصر 32 نقطة
شباب ادفو 28 نقطة
شبان اسنا 23 نقطة
نادي قوص 23 نقطة
ابو الريش 22 نقطة
الزهراء 19 نقطة
وادي النيل 18 نقطة
نادي الهلال 11 نقطة
جمهورية دراو 10 نقاط

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