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وزير الأردن للشئون القانونية: العلاقات بين القاهرة وعمان راسخة وثابتة (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني للشئون القانونية، إن العلاقات الأردنية المصرية راسخة وثابتة وتحظى باهتمام كبير لدى القيادتين السياسيتين لكلا البلدين.

وأضاف "الخرابشة" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء: "معروف أن العلاقات بين البلدين راسخة وثابتة وتحظى باهتمام على كافة المستويات بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قبل حكومة الدولتين والشعبين".

وتابع "تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري إلى الأردن لاستكمال مجموعة من الإجراءات والاتفاقيات الثابتة لهذه العلاقة وتعزز وتؤصل وتؤسس لمرحلة جديدة من الايجابية في هذه العلاقات، خاصة أن هناك الكثير من للأمور المشتركة بين مصر والأردن والتعاون في مختلف المجالات ترسيخًا لأواصر العلاقات بينهما".

وأكد أن هناك اهتمام القيادات السياسية في مصر والأردن بالعلاقات الثنائية يساهم في تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك، لافتًا إلى أن استمرار العلاقات الايجابية بين القاهرة وعمان يسهم في دعم القضية الفلسطينية.

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