محمد بن راشد يقرر إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل

قرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل، استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة.





وجاء إعلان الشيخ محمد بن راشد، بعد ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس دبي، بحضور حمدان بن محمد، ومكتوم بن محمد، حيث تم الكشف عن مجموعة من القرارات الهامة.





وأوضح الشيخ بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة».





وأضاف أن القرار الثاني شمل «إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي».



