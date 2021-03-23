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ياسمين عبد العزيز توجه رسالة للجمهور عقب خلاف زوجها مع شقيقها
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:51 م
مي مرسي
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وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبا "عبد العزيز" قائله: "الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك ابدا ".
وآثار شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل من خلال تعليقه على بوستر مسلسلها الرمضاني "اللي مالوش كبير" حيث كتب قائلا: "مبروك يا غزل... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك.. مبروك يلي ملكيش كبير".
مما جعل احمد العوضى يرد على ذلك قائلا: "الف شكر علي تصميماتكم الحلوة... ان شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه... اللي مالوش كبير".
وكتبا "عبد العزيز" قائله: "الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك ابدا ".
وآثار شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل من خلال تعليقه على بوستر مسلسلها الرمضاني "اللي مالوش كبير" حيث كتب قائلا: "مبروك يا غزل... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك.. مبروك يلي ملكيش كبير".
مما جعل احمد العوضى يرد على ذلك قائلا: "الف شكر علي تصميماتكم الحلوة... ان شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه... اللي مالوش كبير".
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