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ياسمين عبد العزيز توجه رسالة للجمهور عقب خلاف زوجها مع شقيقها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتبا "عبد العزيز" قائله: "الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك ابدا ".


وآثار شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل من خلال تعليقه على بوستر مسلسلها الرمضاني "اللي مالوش كبير" حيث كتب قائلا: "مبروك يا غزل... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك.. مبروك يلي ملكيش كبير". 



مما جعل احمد العوضى يرد على ذلك قائلا: "الف شكر علي تصميماتكم الحلوة... ان شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه... اللي مالوش كبير".

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