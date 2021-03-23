ياسمين عبد العزيز توجه رسالة للجمهور عقب خلاف زوجها مع شقيقها





وآثار شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل من خلال تعليقه على بوستر مسلسلها الرمضاني "اللي مالوش كبير" حيث كتب قائلا: "مبروك يا غزل... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك.. مبروك يلي ملكيش كبير".







مما جعل احمد العوضى يرد على ذلك قائلا: "الف شكر علي تصميماتكم الحلوة... ان شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه... اللي مالوش كبير".

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".وكتبا "عبد العزيز" قائله: "الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك ابدا ".