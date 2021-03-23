اتحاد الخماسي الحديث يوقع عقد رعاية جديد

عقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون وعقد رعاية مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.





وحضر المؤتمر هاشم يس المدير التنفيذي لاتحاد الخماسي ولاعبي منتخب مصر ياسر حفني وإسلام حامد وأحمد أسامة الجندي وسلمي أيمن وأميرة قنديل ونورين بولس ، حيث يستعد المنتخب للسفر مساء اليوم إلى المجر ثم بلغاريا للمشاركة في بطولتين لكأس العالم.





ووقع العريان مع أبو العينين بروتوكول التعاون وعقد رعاية الجديد، كما سلم رئيس اتحاد الخماسي الحديث لرئيس مصر للطيران درع الاتحاد وقميص المنتخب كهدية تذكارية.





ويأتي ذلك التعاون من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران برعاية الشباب المتفوق في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي ، وفى إطار المسئولية المجتمعية للشركة التى تضعها على عاتقها فى رعاية الألعاب الرياضية التي تحتاج إلي تسليط الضوء والاهتمام الجماهيري لمؤازرة أبنائها.





من جانبه أعرب كابتن عمرو أبو العينين عن سعادته لكون شركة مصر للطيران الراعى الرسمي لأبطال الخماسي الحديث.





وأضاف أنه شرف للشركة الوطنية مصر للطيران بدعم الأبطال من الشباب المصري الذين يمثلوا اسم البلاد بالخارج، مشيرا إلى فخره بوجود الشعار الخاص بمصرللطيران على الملابس الرياضية الخاصة باللاعبين في المحافل الرياضية.





كما أكد المهندس شريف العريان على سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة مصر للطيران، وأضاف أن هذا ليس بجديد عن الناقل الوطني فهي معروفة باهتمامها الدائم بالرياضة، ورعاية الكوادر الرياضية المميزة التى تستحق ذلك.





ويستضيف اتحاد الخماسي الحديث عدة بطولات مهمة خلال الفترة المقبلة لعل أبرزها بطولة العالم للكبار والمقرر اقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو المقبل، وبطولة العالم للناشئين والشباب خلال الفترة من 4 — 17 يوليو المقبل.